Курсы «Мосволонтёра» за лето окончили более 100 добровольцев старшего возраста

Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что более 100 волонтёров старше 55 лет прошли специальное обучение на курсах «Мосволонтёра» за летний период.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Отмечается, что люди старше 55 лет принимают активное участие в общественных, спортивных, экологических и иных событиях.

«Сообщество волонтёров старшего возраста объединяет неравнодушных москвичей, готовых поддерживать тех, кому нужна помощь. Добровольцы участвуют в жизни города: высаживают деревья, сортируют мусор, помогают во время крупных общегородских мероприятий. Всего с начала года 375 волонтёров старшего возраста приняли участие в 71 мероприятии, координируемом ресурсным центром «Мосволонтёр», — отметила Драгунова.

Как ранее сообщала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».