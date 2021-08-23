Курсы «Мосволонтёра» за лето окончили более 100 добровольцев старшего возраста
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Отмечается, что люди старше 55 лет принимают активное участие в общественных, спортивных, экологических и иных событиях.
«Сообщество волонтёров старшего возраста объединяет неравнодушных москвичей, готовых поддерживать тех, кому нужна помощь. Добровольцы участвуют в жизни города: высаживают деревья, сортируют мусор, помогают во время крупных общегородских мероприятий. Всего с начала года 375 волонтёров старшего возраста приняли участие в 71 мероприятии, координируемом ресурсным центром «Мосволонтёр», — отметила Драгунова.
Как ранее сообщала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».