Чехия исключила Россию из списка стран с высоким риском инфицирования COVID-19

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Минздрав Чехии опубликовал распоряжение, согласно которому власти республики с 23 августа исключают Россию из списка стран с высоким риском инфицирования коронавирусом.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В списке стран, которые власти Чехии ранее запретили посещать гражданам, были также Индия, Бразилия, Непал, Перу, Парагвай и другие. Вместе с Россией на этой неделе Минздрав исключает из этого перечня пользующиеся популярностью у чешских туристов Тунис и Индию.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России ранее принял решение об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.

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