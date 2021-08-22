Путин прокомментировал эффективность российской внешней политики

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Президент России Владимир Путин похвалил российскую дипломатию за наступательную позицию во внешнеполитической стратегии.
Путин прокомментировал эффективность российской внешней политики
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, Путин отметил, что российских внешнеполитических деятелей долгое время критиковали за невнятную позицию в международных вопросах, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Он отметил, что сегодня МИД России действует «очень активно».

«Иногда мне приходится даже напоминать Сергею Викторовичу (Лаврову. — RT) о том, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — пошутил президент России.

Глава государства добавил, что потенциал российских дипломатов «реализуется и работает очень прагматично, именно в национальных интересах страны».

Ранее Лавров заявил, что страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии. 

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