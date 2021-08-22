Путин прокомментировал эффективность российской внешней политики

Президент России Владимир Путин похвалил российскую дипломатию за наступательную позицию во внешнеполитической стратегии.

Как пишет ТАСС, Путин отметил, что российских внешнеполитических деятелей долгое время критиковали за невнятную позицию в международных вопросах, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Он отметил, что сегодня МИД России действует «очень активно».

«Иногда мне приходится даже напоминать Сергею Викторовичу (Лаврову. — RT) о том, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — пошутил президент России.

Глава государства добавил, что потенциал российских дипломатов «реализуется и работает очень прагматично, именно в национальных интересах страны».

Ранее Лавров заявил, что страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии.