Путин прокомментировал эффективность российской внешней политики
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, Путин отметил, что российских внешнеполитических деятелей долгое время критиковали за невнятную позицию в международных вопросах, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.
Он отметил, что сегодня МИД России действует «очень активно».
«Иногда мне приходится даже напоминать Сергею Викторовичу (Лаврову. — RT) о том, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — пошутил президент России.
Глава государства добавил, что потенциал российских дипломатов «реализуется и работает очень прагматично, именно в национальных интересах страны».
Ранее Лавров заявил, что страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии.