Путин: Россия является безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации

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Россия является безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации, отечественные самолёты — лучшие, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».
Путин: Россия является безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

«Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно, что мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «российские боевые машины не просто конкурентоспособны, они лучшие в мире». 

Ранее стало известно, что более 60 единиц авиатехники, включая истребители пятого поколения Су-57, поступят на вооружение в Военно-воздушные силы России до конца 2021 года.

Подробнее о перевооружении российских ВВС — в материале RT.

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