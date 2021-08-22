Путин: Россия является безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации

Россия является безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации, отечественные самолёты — лучшие, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».

«Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно, что мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «российские боевые машины не просто конкурентоспособны, они лучшие в мире».

Ранее стало известно, что более 60 единиц авиатехники, включая истребители пятого поколения Су-57, поступят на вооружение в Военно-воздушные силы России до конца 2021 года.

Подробнее о перевооружении российских ВВС — в материале RT.