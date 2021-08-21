На птицефабрике в Пермском крае произошёл крупный пожар

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В цехе птицефабрики в селе Фоки Пермского края произошёл пожар на площади 1200 кв. м.

«В Пермском крае в 23:49 по местному времени (21:49 мск. — RT) поступило сообщение о пожаре в городском округе Чайковский, село Фоки, по улице Кирова, в здании птицефабрики», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МЧС.

На данный момент площадь пожара составляет 1200 кв. м. По предварительной информации, пострадавших и угрозы перехода огня нет.

В 00:53 по местному времени была объявлена локализация. К тушению привлечены 32 человека и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что двум населённым пунктам в Самарской области угрожает природный пожар.

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