МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что в столице вечером 21 августа ожидаются гроза, дождь и ветер с порывами до 15 м/с.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 до конца суток 21 августа местами в Москве ожидается гроза, местами с сильным дождем, при грозе прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с», — приводит ТАСС сообщение.

Водителям спасатели рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, воздержаться от парковки автомобиля под деревьями, пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.

Ранее сообщалось, что в Москве 21 августа прогнозировалось до +24 °С.