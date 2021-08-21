МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 до конца суток 21 августа местами в Москве ожидается гроза, местами с сильным дождем, при грозе прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 м/с», — приводит ТАСС сообщение.
Водителям спасатели рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, воздержаться от парковки автомобиля под деревьями, пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.
Ранее сообщалось, что в Москве 21 августа прогнозировалось до +24 °С.