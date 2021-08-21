Два человека погибли в сгоревшем гостевом доме под Псковом

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На месте пожара в гостевом доме в Псковской области обнаружены тела двоих погибших.
Два человека погибли в сгоревшем гостевом доме под Псковом
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Работы по разбору завалов продолжаются; предположительно, под ними может находиться ещё один человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропечи сауны.

Сообщается также, что в результате пожара один пострадавший был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошёл пожар в здании.

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