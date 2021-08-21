Два человека погибли в сгоревшем гостевом доме под Псковом
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«Работы по разбору завалов продолжаются; предположительно, под ними может находиться ещё один человек», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропечи сауны.
Сообщается также, что в результате пожара один пострадавший был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошёл пожар в здании.