Два человека погибли в сгоревшем гостевом доме под Псковом

На месте пожара в гостевом доме в Псковской области обнаружены тела двоих погибших.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Работы по разбору завалов продолжаются; предположительно, под ними может находиться ещё один человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропечи сауны.

Сообщается также, что в результате пожара один пострадавший был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошёл пожар в здании.