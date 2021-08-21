Юрист Соловьёв рассказал о скрытых налогах

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил о скрытых налогах, заложенных в цену приобретаемой продукции.
Юрист Соловьёв рассказал о скрытых налогах
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Есть целый ряд платежей и сборов, которые уже заложены в цену приобретаемой продукции и основная нагрузка по уплате которых ложится на конечного потребителя», — заявил он в беседе с «Прайм».

Юрист рассказал, что скрытые налоги включены в цену бензина, алкоголя и табака, в различные лицензии, такие как, оружие, госпошлины, взносы за капремонт, страховки.

По словам Соловьёва, наиболее распространёнными из налогов являются НДС и акцизы.

Ранее в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин отметил, что отечественным компаниям, деятельность которых завязана на России, будет выгодно получить налоговые льготы.

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