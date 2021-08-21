Юрист Соловьёв рассказал о скрытых налогах
- РИА Новости
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«Есть целый ряд платежей и сборов, которые уже заложены в цену приобретаемой продукции и основная нагрузка по уплате которых ложится на конечного потребителя», — заявил он в беседе с «Прайм».
Юрист рассказал, что скрытые налоги включены в цену бензина, алкоголя и табака, в различные лицензии, такие как, оружие, госпошлины, взносы за капремонт, страховки.
По словам Соловьёва, наиболее распространёнными из налогов являются НДС и акцизы.
Ранее в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин отметил, что отечественным компаниям, деятельность которых завязана на России, будет выгодно получить налоговые льготы.