В Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху

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Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва на оперативном совещании регионального правительства рассказала об итогах летней кампании по детскому отдыху.
В Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.

Всего в летний период работало 299 организаций, что на 24 больше, чем годом ранее.

Среди них — 14 загородных лагерей и центров, 284 лагеря с дневным пребыванием, один лагерь труда и отдыха.

На организацию отдыха детей из всех источников финансирования направлено свыше 501 млн рублей. Дополнительно предоставлялись средства на санитарно-противоэпидемические мероприятия.

«Если подводить итоги в целом всей кампании, то нам удалось 98% от общего числа несовершеннолетних, проживающих в регионе, охватить различными мероприятиями», — заявила Трусенёва.

По её словам, работали специальные смены для детей с особыми возможностями здоровья, а также для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, состоит на профилактическом учёте.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что линейки в честь 1 сентября пройдут в Краснодаре только для первых и выпускных классов.

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