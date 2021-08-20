В Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.
Всего в летний период работало 299 организаций, что на 24 больше, чем годом ранее.
Среди них — 14 загородных лагерей и центров, 284 лагеря с дневным пребыванием, один лагерь труда и отдыха.
На организацию отдыха детей из всех источников финансирования направлено свыше 501 млн рублей. Дополнительно предоставлялись средства на санитарно-противоэпидемические мероприятия.
«Если подводить итоги в целом всей кампании, то нам удалось 98% от общего числа несовершеннолетних, проживающих в регионе, охватить различными мероприятиями», — заявила Трусенёва.
По её словам, работали специальные смены для детей с особыми возможностями здоровья, а также для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, состоит на профилактическом учёте.
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