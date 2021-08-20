В Калининградской области подвели итоги летней кампании по детскому отдыху

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва на оперативном совещании регионального правительства рассказала об итогах летней кампании по детскому отдыху.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.

Всего в летний период работало 299 организаций, что на 24 больше, чем годом ранее.

Среди них — 14 загородных лагерей и центров, 284 лагеря с дневным пребыванием, один лагерь труда и отдыха.

На организацию отдыха детей из всех источников финансирования направлено свыше 501 млн рублей. Дополнительно предоставлялись средства на санитарно-противоэпидемические мероприятия.

«Если подводить итоги в целом всей кампании, то нам удалось 98% от общего числа несовершеннолетних, проживающих в регионе, охватить различными мероприятиями», — заявила Трусенёва.

По её словам, работали специальные смены для детей с особыми возможностями здоровья, а также для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, состоит на профилактическом учёте.

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