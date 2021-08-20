В Подмосковье отремонтируют более 3 тысяч фасадов домов до конца года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В регионе продолжают реализацию программы по капитальному ремонту домов. Работы выполнены более чем на треть. Всего в программу включено свыше 44 тыс. многоквартирных домов, заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Для утепления зданий используется система термолэнд, когда к фасаду крепятся трёхслойные панели. Как отметил заместитель гендиректора Фонда капремонта Московской области Александр Шаповалов, это инновационная технология. Срок службы такого фасада — 25—35 лет.
В рамках капремонта меняют газовое оборудование и лифты. В порядок приводятся и подъезды.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.