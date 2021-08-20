В Москве откроют ещё семь круглогодичных ярмарок до конца года

В Москве планируют открыть ещё семь круглогодичных ярмарок до конца года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на страницу мэра Сергея Собянина во «ВКонтакте».

Как напомнил Собянин, круглогодичные торговые павильоны начали строить в 2016 году. У них оригинальный дизайн, есть условия для хранения продуктов.

«Сегодня в городе 50 постоянных павильонов. Теперь они все под одним брендом — «Московские ярмарки». Название выбрали сами горожане на «Активном гражданине». Новые ярмарки — это не просто торговая точка, но и точка притяжения в районах», — цитирует мэра информационный центр правительства Москвы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что школьные ярмарки в Московской области заработали 16 августа.