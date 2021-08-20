В Москве откроют ещё семь круглогодичных ярмарок до конца года
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на страницу мэра Сергея Собянина во «ВКонтакте».
Как напомнил Собянин, круглогодичные торговые павильоны начали строить в 2016 году. У них оригинальный дизайн, есть условия для хранения продуктов.
«Сегодня в городе 50 постоянных павильонов. Теперь они все под одним брендом — «Московские ярмарки». Название выбрали сами горожане на «Активном гражданине». Новые ярмарки — это не просто торговая точка, но и точка притяжения в районах», — цитирует мэра информационный центр правительства Москвы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что школьные ярмарки в Московской области заработали 16 августа.