В Москве более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры с начала года

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В Москве более 13 тыс. участников программы реновации переехали в новые квартиры в январе — июле 2021 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Москве более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры с начала года
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Бочкарёв, в настоящее время переселение начали жители 21 дома на востоке города, 16 — в Западном административном округе, 11 — в Южном.

«В Северо-Западном округе предложения новых квартир поступили жителям десяти домов, на севере Москвы — восьми», — сказал он.

Со своей стороны, глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что в 2021 году завершили переселение жильцы 24 домов.

«В планах правительства Москвы начать переселение 30 тыс. человек в 2021 году, а до 2024 года, в рамках первого этапа, запланировано начать переселение около 190 тыс. человек», — также заявил он.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU рассказала, что в России не ожидается снижения цен на квартиры в новостройках, и объяснила, с чем это связано.

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