Начальник следственного отдела томского МВД рассказал о проверке инцидента с Навальным

Начальник следственного отделения Томского линейного отдела МВД России Руслан Семашко рассказал, что сопровождавшие Алексея Навального в Томске лица уклонялись от явок к следователю и не давали ответов на интересующие следствие вопросы.

Об этом Семашко заявил в фильме «Навальный: отравление, которого не было» в рамках проекта «Пациент» на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

«Сразу после получения сообщения об ухудшении здоровья Алексея Анатольевича Навального группой сопровождавших его лиц, находившихся на тот момент в городе, — это Владлен Лось, Георгий Албуров, Мария Певчих — были изъяты из номера гостиницы, где проживал Алексей Анатольевич, предметы, в том числе три пластиковые бутылки из-под воды», — рассказал он.

Семашко отметил, что на сегодняшний момент достоверно не установлено, были ли вывезены данные бутылки в Германию, однако установлено, что при вылете в город Томск в аэропорту Толмачёво города Новосибирска Марией Певчих была приобретена аналогичная бутылка из-под воды.

По его словам, вышеуказанные лица, которые принимали участие в изъятии бутылок из-под воды в номере, где проживал Навальный, впоследствии от явок к следователям уклонялись, а также они уклонялись от ответов на интересующие следствие вопросы.

Также старший фельдшер врачебного здравпункта омского аэропорта в фильме рассказала, как оказывали помощь Навальному на борту самолёта.

«Как только зарулил самолёт на стоянку — подогнали трап, мы тут же поднялись на борт самолёта и приступили к немедленному оказанию медпомощи. Рядом находились два человека, которые сопровождали. Одна представилась представителем Навального Ярмыш. Совершенно были спокойны, хладнокровно спокойны. Мы когда подошли к больному, он лежал в проходе второго салона ногами к выходу, на боку», — рассказала она.

20 августа 2020 года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска. Позднее его перевезли на лечение в Германию. В январе 2021 он вернулся в Россию.