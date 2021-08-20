Путин: Россия исчерпала лимит на революции в XX веке
- Reuters
По словам Путина, власти делают всё, чтобы ситуация в стране была «стабильной и прогнозируемой».
«Мы революций больше не хотим, хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет», — заявил российский лидер.
Он подчеркнул, что «свой лимит на революции Россия исчерпала ещё в XX веке».
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии.