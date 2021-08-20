Путин: Россия исчерпала лимит на революции в XX веке

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия исчерпала свой лимит на революции в XX веке, теперь страна хочет эволюции.

По словам Путина, власти делают всё, чтобы ситуация в стране была «стабильной и прогнозируемой».

«Мы революций больше не хотим, хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что «свой лимит на революции Россия исчерпала ещё в XX веке».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, страны Запада пытаются создать вокруг России пояс нестабильности за счёт её ближайших соседей, в том числе Белоруссии, Украины и Молдавии.