Музей «Самбекские высоты» в Ростовской области получит 15 боевых знамён Красной армии

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Музейный комплекс «Самбекские высоты» получит 15 оригинальных боевых знамён воинских частей Красной армии, освобождавших Ростовскую область во время Великой Отечественной войны.
Музей «Самбекские высоты» в Ростовской области получит 15 боевых знамён Красной армии
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В июле министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил «Самбекские высоты». При осмотре экспозиции он поручил передать музею оригиналы боевых знамён.

«22 августа на Соборной площади главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке состоится торжественная передача 15 боевых знамён для их последующего размещения в составе экспозиции народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области», — сообщили в пресс-службе.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в ЮВО доставили более 30 боевых знамён времён Великой Отечественной войны.

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