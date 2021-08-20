Музей «Самбекские высоты» в Ростовской области получит 15 боевых знамён Красной армии
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В июле министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил «Самбекские высоты». При осмотре экспозиции он поручил передать музею оригиналы боевых знамён.
«22 августа на Соборной площади главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке состоится торжественная передача 15 боевых знамён для их последующего размещения в составе экспозиции народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области», — сообщили в пресс-службе.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в ЮВО доставили более 30 боевых знамён времён Великой Отечественной войны.