Музей «Самбекские высоты» в Ростовской области получит 15 боевых знамён Красной армии

Музейный комплекс «Самбекские высоты» получит 15 оригинальных боевых знамён воинских частей Красной армии, освобождавших Ростовскую область во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В июле министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа посетил «Самбекские высоты». При осмотре экспозиции он поручил передать музею оригиналы боевых знамён.

«22 августа на Соборной площади главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке состоится торжественная передача 15 боевых знамён для их последующего размещения в составе экспозиции народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области», — сообщили в пресс-службе.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в ЮВО доставили более 30 боевых знамён времён Великой Отечественной войны.