Автоэксперт назвал распространённую ошибку при продаже автомобиля

Автоэксперт Алексей Хресин назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.

В беседе с Inforeactor эксперт рассказал, что мытьё пространства под капотом допустимо только за несколько месяцев до реализации машины.

«Основная ошибка — это то, что люди стараются всё под капотом отмыть. Мыть под капотом не вредно, но делать это надо не накануне продажи. Вид свежевымытого двигателя наводит на подозрения, что продавец пытается скрыть какие-нибудь подтёки. Если всё будет покрыто пылью, то это будет более правдоподобно выглядеть», — заверил Хресин.

По словам автоэксперта, даже к полировке кузова нужно относиться с осторожностью. Перед продажей стоит лишь помыть машину снаружи и почистить салон, считает специалист.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.