В АТОР прокомментировали рост спроса на туры в Доминикану

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что спрос на туры в Доминиканскую Республику у россиян после возобновления авиасообщения с этой страной достиг уровня, отмеченного до начала пандемии коронавируса.
В АТОР прокомментировали рост спроса на туры в Доминикану
  • Reuters

О причинах такого спроса он рассказал в эфире Общественной службы новостей.

«Прежде всего дело в ограниченности предложений, ведь Доминикана стала второй страной, куда оперативный штаб отменил квоты на чартерные рейсы. Чартер выполняется только в Турцию и Доминикану. В другие страны рейсы выполняются только на основе регулярных перевозок. Сейчас туроператоры фиксируют повышенный спрос, с сентября рейсы станут ежедневными из Москвы. Цены доступны, стартуют от 140 тыс. рублей на двоих в четырёхзвёздочный отель. Отели «пять звёзд» дороже. Сейчас старт сезона, мы ожидаем, что эта страна будет очень привлекательной для посещений», — сказал Горин.

Он, в частности, отметил, что есть спрос также на Египет, Турцию, Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Мексику, Кубу, Венесуэлу.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с Египтом.

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