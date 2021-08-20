В Совфеде предложили создать сервис, позволяющий гражданам управлять персональными данными

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Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова предложила запретить операторам персональных данных собирать слишком много информации о своих клиентах, а также создать сервис, позволяющий гражданам узнать, кому и какие сведения они предоставили.
В Совфеде предложили создать сервис, позволяющий гражданам управлять персональными данными
  • Pixabay

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Люди не запоминают весь тот список ресурсов, где они оставили свои данные. Поэтому государство, например на портале госуслуг, могло бы создать такой сервис, где бы хранилась вся информация об операторах, которым человек отправил свои данные», — заявила Рукавишникова на круглом столе в Общественной палате России.

Как отметила сенатор, также можно подумать о законодательном запрете на сбор персональных данных там, где это избыточно и не связано с условиями договора.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперт по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур дал советы по сохранению персональных данных.

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