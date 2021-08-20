Юрист Болотин прокомментировал ситуацию с новыми льготами

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Юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин прокомментировал ситуацию с новыми льготами.
Юрист Болотин прокомментировал ситуацию с новыми льготами
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он напомнил, что с 1 сентября пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка, независимо от страхового стажа. Речь идёт о родителях детей до восьми лет, которые берут больничный для ухода за ребёнком. Если ребёнок старше, то действуют прежние правила.

«На региональном уровне также будут нововведения. Например, в Москве утверждён новый порядок, устанавливающий условия назначения ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи. Также утверждён порядок, определяющий правила возмещения расходов на установку телефона», — сообщил эксперт.

Как отметил Болотин, есть изменения и в законодательстве Санкт-Петербурга. В частности, будут произведены выплаты медикам, пострадавшим во время работы с коронавирусными больными, а также членам их семей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья рассказали о планах на новый учебный год.

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