В Подмосковье рассказали о ходе кампании по борьбе с борщевиком
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, к настоящему моменту обработано уже более 12 тыс. га земли.
Третий этап соответствующей обработки начался в середине июля.
По словам Воскресенского, в Клину от сорняка очистили 3,6 тыс. га — это самая большая территория. Следом идут Можайск, Шаховская и Истра.
При необходимости специалисты выполнят дополнительную обработку территорий.
Как ранее сообщал портал «Подмосковье сегодня», в рамках реализации третьего этапа борьбы с борщевиком в Подмосковье обработали более 6 тыс. га земли.