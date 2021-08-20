В Подмосковье рассказали о ходе кампании по борьбе с борщевиком

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Ежегодная обработка земель Подмосковья от борщевика вышла на финишную прямую. В настоящее время в регионе завершается последний, третий этап борьбы с растением.
В Подмосковье рассказали о ходе кампании по борьбе с борщевиком
  • ©Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, к настоящему моменту обработано уже более 12 тыс. га земли.

Третий этап соответствующей обработки начался в середине июля.

По словам Воскресенского, в Клину от сорняка очистили 3,6 тыс. га — это самая большая территория. Следом идут Можайск, Шаховская и Истра.

При необходимости специалисты выполнят дополнительную обработку территорий.

Как ранее сообщал портал «Подмосковье сегодня», в рамках реализации третьего этапа борьбы с борщевиком в Подмосковье обработали более 6 тыс. га земли.

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