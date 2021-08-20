Президент Монголии примет участие в ВЭФ

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух примет участие в онлайн-формате в пленарном заседании Восточного экономического форуме, которое запланировано на 3 сентября.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков напомнил, что в 2021 году отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

«Уверен, что участие главы монгольского государства в Восточном экономическом форуме будет иметь практическое значение для расширения двустороннего сотрудничества и станет новым шагом в развитии партнёрства наших стран», — заявил он.

В рамках деловой программы ВЭФ пройдёт международная конференция, посвящённая 100-летию установления дипотношений между Россией и Монголией.

Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.