Президент Монголии примет участие в ВЭФ

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Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух примет участие в онлайн-формате в пленарном заседании Восточного экономического форуме, которое запланировано на 3 сентября.
Президент Монголии примет участие в ВЭФ
  • Reuters

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков напомнил, что в 2021 году отмечается 100-летие установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

«Уверен, что участие главы монгольского государства в Восточном экономическом форуме будет иметь практическое значение для расширения двустороннего сотрудничества и станет новым шагом в развитии партнёрства наших стран», — заявил он.

В рамках деловой программы ВЭФ пройдёт международная конференция, посвящённая 100-летию установления дипотношений между Россией и Монголией.

Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.

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