Режим ЧС введён в Пермском крае из-за засухи

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории региона режима ЧС в связи с засухой в мае — июне текущего года.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о признании чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с опасными природными явлениями, зафиксированными в мае — июне текущего года», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Отмечается, что в Пермском крае «в период всхода и активного роста сельскохозяйственных культур» установилась аномальная температура, которая привела к засухе.

«Наши сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьёзными проблемами из-за необычно жаркого посевного сезона... Многие аграрии из-за аномальной погоды не смогут выполнить планы по заготовкам кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции», — добавили в правительстве Пермского края.

Ранее власти города Сарова в Нижегородской области снова ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природного пожара в мордовском заповеднике, находящемся у границ города.