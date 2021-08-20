Военные участвуют в подготовке к этапу конкурса «Тактический стрелок» под Рязанью

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В стрелковых галереях огневого городка учебного центра Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова продолжается подготовка к международному этапу конкурса «Тактический стрелок».
Военные участвуют в подготовке к этапу конкурса «Тактический стрелок» под Рязанью
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что конкурс впервые проходит в рамках Армейских международных игр — 2021.

В его основе — армейская тактическая стрельба (армейское тактико-стрелковое многоборье).

Как отмечается, комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний среди военнослужащих проводится в четыре этапа.

Российскую сборную представляют военнослужащие, отобранные по итогам всеармейского этапа, в котором приняли участие сборные команды видов и родов войск Вооружённых сил России, а также военных округов.

Всего в конкурсе принимают участие военнослужащие из 17 стран в составе национальных армейских сборных.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.

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