Военные участвуют в подготовке к этапу конкурса «Тактический стрелок» под Рязанью
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Уточняется, что конкурс впервые проходит в рамках Армейских международных игр — 2021.
В его основе — армейская тактическая стрельба (армейское тактико-стрелковое многоборье).
Как отмечается, комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний среди военнослужащих проводится в четыре этапа.
Российскую сборную представляют военнослужащие, отобранные по итогам всеармейского этапа, в котором приняли участие сборные команды видов и родов войск Вооружённых сил России, а также военных округов.
Всего в конкурсе принимают участие военнослужащие из 17 стран в составе национальных армейских сборных.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.