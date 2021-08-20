Иностранным студентам разрешат въезжать в Россию для продолжения обучения

Короткая ссылка
В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения обучения, правила въезда разработаны и будут утверждены в ближайшее время.
Иностранным студентам разрешат въезжать в Россию для продолжения обучения
  • © Владимир Песня

«Минобрнауки России выступило с инициативой об открытии государственных границ для всех иностранных студентов. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России согласился разрешить въезд в страну для продолжения учёбы», — приводит ТАСС сообщение Минобрнауки.

Отмечается, что правила, согласно которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, уже разработаны Минобрнауки и будут утверждены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки рекомендует перевести непривитых студентов на удалённое обучение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить