Иностранным студентам разрешат въезжать в Россию для продолжения обучения
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«Минобрнауки России выступило с инициативой об открытии государственных границ для всех иностранных студентов. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России согласился разрешить въезд в страну для продолжения учёбы», — приводит ТАСС сообщение Минобрнауки.
Отмечается, что правила, согласно которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, уже разработаны Минобрнауки и будут утверждены в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки рекомендует перевести непривитых студентов на удалённое обучение.