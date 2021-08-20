Иностранным студентам разрешат въезжать в Россию для продолжения обучения

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения обучения, правила въезда разработаны и будут утверждены в ближайшее время.

«Минобрнауки России выступило с инициативой об открытии государственных границ для всех иностранных студентов. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России согласился разрешить въезд в страну для продолжения учёбы», — приводит ТАСС сообщение Минобрнауки.

Отмечается, что правила, согласно которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, уже разработаны Минобрнауки и будут утверждены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки рекомендует перевести непривитых студентов на удалённое обучение.