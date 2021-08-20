В Петербурге спрос на гаражи возрос на 14% во II квартале

В Санкт-Петербурге во II квартале 2021 года зарегистрировали рост спроса на гаражи. Интересоваться их покупкой стали на 14% чаще по сравнению с II кварталом 2020 года, сообщают аналитики «Авито Недвижимость».

Об этом пишет сайт «Невские новости».

«Нередко россияне приспосабливают гаражи под мастерские, подсобные помещения, а собственники малого бизнеса часто покупают их в качестве складов для товара», — объяснил руководитель направления первичной и загородной недвижимости Дмитрий Алексеев.

За год средняя цена на гаражи в регионе увеличилась на 16% и составила 260 тыс. рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на аренду машиномест в России вырос в два раза по итогам I квартала 2021 года.