Финансовый консультант Никитина назвала способ экономии при покупке продуктов

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Финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина перечислила несколько способов сэкономить при покупке продуктов.
Финансовый консультант Никитина назвала способ экономии при покупке продуктов
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

«Первое — это планирование. Список покупок делает сам процесс более рациональным. Второе — брать с собой ограниченное количество средств, чтобы держать себя в узде. Когда мы идём за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идём за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов ещё на 1,5 тыс.», — сказала эксперт.

Также Никитина предложила использовать сервисы доставки продуктов, поскольку благодаря им покупатель обычно приобретает только необходимое, не расходуя лишние средства.

Ранее старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков в беседе с «Известиями» дал россиянам совет по поводу сбережений.

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