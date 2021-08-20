Финансовый консультант Никитина назвала способ экономии при покупке продуктов
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Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.
«Первое — это планирование. Список покупок делает сам процесс более рациональным. Второе — брать с собой ограниченное количество средств, чтобы держать себя в узде. Когда мы идём за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идём за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов ещё на 1,5 тыс.», — сказала эксперт.
Также Никитина предложила использовать сервисы доставки продуктов, поскольку благодаря им покупатель обычно приобретает только необходимое, не расходуя лишние средства.
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