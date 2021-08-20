В России ведут работу по созданию государственной системы арендного жилья

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Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в государственную систему арендного жилья.
В России ведут работу по созданию государственной системы арендного жилья
  • АГН «Москва»

В беседе с «Российской газетой» он рассказал, на какой стадии в настоящее время находится разработка информационной системы арендного жилья.

«Пока готовим законодательно-нормативную базу. До лета следующего года примем весь необходимый набор нормативных документов», — уточнил Хуснуллин.

По его словам, власти ставят перед собой глобальную задачу — создать цивилизованный рынок арендного жилья в стране.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

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