В России ведут работу по созданию государственной системы арендного жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в государственную систему арендного жилья.

В беседе с «Российской газетой» он рассказал, на какой стадии в настоящее время находится разработка информационной системы арендного жилья.

«Пока готовим законодательно-нормативную базу. До лета следующего года примем весь необходимый набор нормативных документов», — уточнил Хуснуллин.

По его словам, власти ставят перед собой глобальную задачу — создать цивилизованный рынок арендного жилья в стране.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.