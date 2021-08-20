В России ведут работу по созданию государственной системы арендного жилья
- АГН «Москва»
В беседе с «Российской газетой» он рассказал, на какой стадии в настоящее время находится разработка информационной системы арендного жилья.
«Пока готовим законодательно-нормативную базу. До лета следующего года примем весь необходимый набор нормативных документов», — уточнил Хуснуллин.
По его словам, власти ставят перед собой глобальную задачу — создать цивилизованный рынок арендного жилья в стране.
Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.