В Белгородской области зафиксировано наибольшее число привитых граждан

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Белгородская область вышла на первое место по количеству привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных от коронавируса жителей.

Как сообщает РБК, в области полностью вакцинировались 38,16% населения. Хотя бы один компонент вакцины поставили порядка 45% граждан, то есть более 686 тыс. человек.

На втором месте по числу вакцинированных идёт Чукотский автономный округ, где полностью вакцинированы 37,66%.

Чечня занимает третье место, там полностью привились 30,30% граждан.

Ранее сообщалось, что двумя компонентами вакцин в России привиты более 30 млн человек. 

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации после простуды.

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