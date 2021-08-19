В Минобороны заявили о завершении подготовки к форуму «Армия-2021»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил о завершении подготовки к военно-техническому форуму «Армия-2021» и Армейским международным играм — мероприятиям, проводимым Минобороны России.

С 2020 года мероприятия проводятся одновременно, что помогает оптимизировать антиковидные меры, отметил Герасимов.

«Такой формат позволяет участникам повысить эффективность своей работы, а гостям — увидеть практически всю зрелищную демонстрационную программу», — сказал он.

Форум и игры стартуют 22 августа. «Рособоронэкспорт» примет 35 делегаций, в том числе 17 — высокого уровня, рассказал, со своей стороны, начальник департамента маркетинговой деятельности спецэкспортёра Владимир Гончаров.

«Проведём десятки переговоров по поставкам российского вооружения за рубеж и по сотрудничеству. Переговоры предметные, результаты некоторых из них рассчитываем закрепить в виде подписанных контрактных документов на «Армии», — сообщил он.

Ранее Nation News сообщало, что малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021».