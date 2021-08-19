Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству на северо-западе столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт Собянина.

«В Митино приводим в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7. Вдоль обновлённых и вымощенных плиткой прогулочных маршрутов делаем газоны и цветники, высаживаем деревья и кустарники», — заявил мэр.

Как отметил Собянин, в районе также планируется проложить экотропу, продлить существующий веломаршрут до ландшафтного парка «Митино» и организовать места для активного отдыха.

Вместе с этим работы по благоустройству двух скверов идут в Строгине. Общая площадь — 4 га. Там обновят тротуары, газоны, малые архитектурные формы, велодорожки, создадут новые детские площадки и спорткомплексы.

В Северном Тушине привели в порядок пешеходную зону бульвара на улице Туристской, а в Покровском-Стрешневе начались работы в сквере у театра танца «Гжель». В Щукине идёт благоустройство парка.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.