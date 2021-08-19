Удмуртия получит 200 млн рублей из федерального бюджета на ремонт мостов

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Удмуртия получит 200 млн рублей из федерального бюджета на ремонт путепроводов и мостов.
Удмуртия получит 200 млн рублей из федерального бюджета на ремонт мостов
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Запланирован капитальный ремонт моста через реку Сиву в деревне Гавриловка Воткинского района, ремонт моста через реку Юнду на дороге Игра — Глазов и ремонт путепровода через железнодорожные пути на дороге Каменное — река Иж — Можгинский тракт в Завьяловском районе.

Работы будут проходить в 2021—2022 годах.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках нацпроекта на дорогах Удмуртии выполнили 57% ремонтных работ.

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