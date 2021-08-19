Народного артиста России Бориса Щербакова доставили в больницу
- globallookpress.com
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на сына артиста Василия Щербакова.
«Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но он не подтвердился. Сейчас он пока ещё в больнице, врачи изучают общее состояние», — рассказал Василий Щербаков.
По его словам, состояние Бориса Щербакова «неплохое» и у него нет «каких-то особых симптомов».
Он добавил, что врачи хотят провести дополнительное обследование, «но уже не связанное с коронавирусом».
В конце июля сообщалось, что народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом. Позже его выписали из больницы.