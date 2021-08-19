Народного артиста России Бориса Щербакова доставили в больницу

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Народного артиста России актёра Бориса Щербакова госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.
Народного артиста России Бориса Щербакова доставили в больницу
  • globallookpress.com

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на сына артиста Василия Щербакова.

«Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но он не подтвердился. Сейчас он пока ещё в больнице, врачи изучают общее состояние», — рассказал Василий Щербаков.

По его словам, состояние Бориса Щербакова «неплохое» и у него нет «каких-то особых симптомов».

Он добавил, что врачи хотят провести дополнительное обследование, «но уже не связанное с коронавирусом».

В конце июля сообщалось, что народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом. Позже его выписали из больницы.

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