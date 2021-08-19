Ливень привёл к задержке девяти рейсов в аэропорту Симферополя

В аэропорту Симферополя задерживается прибытие и вылет девяти самолётов в связи с ливнем и грозой.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«В аэропорту «Симферополь» из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов», — заявили в аэропорту.

Отмечается, что командиры экипажей двух воздушных судов решили совершить посадку на запасном аэродроме в Анапе.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Крыму ожидается ухудшение погоды.