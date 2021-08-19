Ливень привёл к задержке девяти рейсов в аэропорту Симферополя
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- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«В аэропорту «Симферополь» из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов», — заявили в аэропорту.
Отмечается, что командиры экипажей двух воздушных судов решили совершить посадку на запасном аэродроме в Анапе.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Крыму ожидается ухудшение погоды.