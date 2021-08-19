Психолог Вильнина рассказала о важности распределения ответственности в семье

Психолог Светлана Вильнина рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.

Современные женщины иначе понимают свою силу и начинают брать на себя как женские, так и мужские функции, в том числе материальное обеспечение семьи, заявила она в беседе с Nation News.

Тем не менее, по словам Вильниной, важно понимать, что в силу психологических особенностей женщина воспринимает работу как процесс, а мужчина прежде всего видит в зарабатывании денег способ обезопасить семью.

«Не умея правильно взаимодействовать с мужчиной, женщина начинает делать всё сама — зарабатывать и выполнять другие мужские функции», — отметила психолог.

Как добавила эксперт, для построения гармоничных отношений важно понимать, что незнание законов межличностного взаимодействия в паре чревато ошибками, которые могут привести к разводу.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.