Психолог Вильнина рассказала о важности распределения ответственности в семье

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Психолог Светлана Вильнина рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.
Психолог Вильнина рассказала о важности распределения ответственности в семье
  • Pixabay

Современные женщины иначе понимают свою силу и начинают брать на себя как женские, так и мужские функции, в том числе материальное обеспечение семьи, заявила она в беседе с Nation News.

Тем не менее, по словам Вильниной, важно понимать, что в силу психологических особенностей женщина воспринимает работу как процесс, а мужчина прежде всего видит в зарабатывании денег способ обезопасить семью.

«Не умея правильно взаимодействовать с мужчиной, женщина начинает делать всё сама — зарабатывать и выполнять другие мужские функции», — отметила психолог.

Как добавила эксперт, для построения гармоничных отношений важно понимать, что незнание законов межличностного взаимодействия в паре чревато ошибками, которые могут привести к разводу.

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.

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