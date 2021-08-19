На станции «Сокольники» БКЛ начали монтаж декоративных панелей

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На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начали монтаж декоративных панелей на путевых стенах, заявил заммэра Андрей Бочкарёв.
На станции «Сокольники» БКЛ начали монтаж декоративных панелей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«Строительство первой очереди метрополитена стало важным событием в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции «Сокольники» как раз посвящено первым станциям столичной подземки», — отметил Бочкарёв.

По его словам, на путевых стенах, балконах и потолках установят алюминиевые панели с изображением исторических снимков и плакатов 1940—1950-х годов.

Особенностью станции станет декоративное панно в стиле художников и архитекторов-авангардистов.

«На сегодня общая готовность архитектурной отделки станции составляет 50%», — добавил Бочкарёв.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.

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