На станции «Сокольники» БКЛ начали монтаж декоративных панелей
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Об этом сообщает kp.ru.
«Строительство первой очереди метрополитена стало важным событием в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции «Сокольники» как раз посвящено первым станциям столичной подземки», — отметил Бочкарёв.
По его словам, на путевых стенах, балконах и потолках установят алюминиевые панели с изображением исторических снимков и плакатов 1940—1950-х годов.
Особенностью станции станет декоративное панно в стиле художников и архитекторов-авангардистов.
«На сегодня общая готовность архитектурной отделки станции составляет 50%», — добавил Бочкарёв.
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