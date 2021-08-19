На станции «Сокольники» БКЛ начали монтаж декоративных панелей

На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начали монтаж декоративных панелей на путевых стенах, заявил заммэра Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает kp.ru.

«Строительство первой очереди метрополитена стало важным событием в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции «Сокольники» как раз посвящено первым станциям столичной подземки», — отметил Бочкарёв.

По его словам, на путевых стенах, балконах и потолках установят алюминиевые панели с изображением исторических снимков и плакатов 1940—1950-х годов.

Особенностью станции станет декоративное панно в стиле художников и архитекторов-авангардистов.

«На сегодня общая готовность архитектурной отделки станции составляет 50%», — добавил Бочкарёв.

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