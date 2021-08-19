В Петербурге ограничат движение на участке КАД из-за ремонта
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Речь идёт об участке внутреннего кольца КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры. Движение там ограничат с 20 по 24 августа.
Отмечается, что ремонт будет проводиться в круглосуточном режиме.
«Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — сказали в пресс-службе.
Данные о перекрытии полос будут выведены на специальное табло и на знаки переменной информации. На неперекрытых полосах скорость движения будет ограничена до 50 км/ч.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках нацпроекта на дорогах Удмуртии выполнили 57% ремонтных работ.