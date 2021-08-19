Власти Москвы подвели полугодовые итоги торгов по продаже и аренде объектов городского имущества

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Власти Москвы подвели итоги торгов по продаже и аренде объектов городского имущества за первое полугодие 2021 года.
Власти Москвы подвели полугодовые итоги торгов по продаже и аренде объектов городского имущества
  • РИА Новости

С начала 2021 года реализовано 4534 объекта городской недвижимости, что составляет более 85% от общего количества реализованных объектов за прошлый год.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

К этим объектам относятся помещения и здания для бизнеса, квартиры, земельные участки и торговые объекты.

«За два квартала этого года от реализации городской недвижимости в бюджет поступило более 27 млрд рублей, которые столица направляет на строительство новых объектов и выполнение социальных программ», — пояснил заммэра Москвы.

По его словам, на продажу было выставлено порядка 4 тыс. объектов, на торги по аренде — более 300. В итоге за первое полугодие в Москве было реализовано четыре пакета акций, 61 земельный участок и 190 нестационарных торговых точек, а также около 980 квартир.

Ранее «Известия» сообщили, что за год предложение апартаментов в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы упало на 46%.

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