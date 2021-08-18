Криминалист Вехов рассказал о мерах защиты против телефонных мошенников

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Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов рассказал о мерах защиты против телефонных мошенников.
Криминалист Вехов рассказал о мерах защиты против телефонных мошенников
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В беседе с Nation News он отметил, что 100%-ной защиты нет и нужно более внимательно относиться ко всем операциям, за которыми стоит перевод денег или какого-то имущества, соблюдать финансовую дисциплину.

«Очень часто при подписании необходимых бумаг задним числом мошенники просят перевести деньги до оформления документов, что в итоге и приводит доверчивых людей в руки мошенников из-за нарушения финансовой дисциплины», — заявил Вехов.

По его словам, в таком случае необходимо прекратить разговор и перезвонить человеку, от имени которого был совершён звонок.

«Можно просто перезвонить и уточнить, действительно ли звонит человек, которому в силу служебных обязанностей предоставлено право распоряжаться деньгами», — добавил он.

В апреле эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как избежать банковского мошенничества.

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