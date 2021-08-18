Средний чек на услуги автосервиса в России вырос на 10% за первое полугодие 2021 года

Средний чек на услуги автосервиса и моек в России вырос за первые шесть месяцев 2021 года на 10% по сравнению с 2020-м, заявили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс».

Об этом сообщает URA.RU.

«Средний чек затрат за одно посещение автосервисов, автомоек за первое полугодие 2021 года в России составил 2319 рублей», — заявили эксперты.

По их словам, рост среднего размера затрат на услуги стал следствием изменения ценовой политики в секторе автозапчастей и комплектующих.

Как утверждается, в 2021 году россияне начали чаще обращаться в автосервисы и мойки.

«По сравнению с первым полугодием 2020 года в 2021-м объём продаж в России вырос на 43%. Эксперты «Чек Индекса» связывают это с увеличением мобильности граждан, в том числе туристов. В первом полугодии 2020 года автовладельцы несколько месяцев находились дома», — пояснили аналитики.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, на что обратить внимание при покупке машины.