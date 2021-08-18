Тюменские поисковики принимают участие в экспедиции «Горящие камни» в Карелии

Участники тюменского Областного поискового центра имени Артура Ольховского принимают участие в экспедиции «Горящие камни» в Карелии.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Экспедиция завершится в сентябре. К ней также присоединились жители Санкт-Петербурга, Рыбинска, Башкирии.

Поисковики занимаются разведкой и подъёмом останков бойцов Красной армии. К настоящему времени обнаружены десять военнослужащих.

Ранее НТВ сообщал, что в немецком Бремене поисковики начали раскопки на месте бывшего русского кладбища, где после Второй мировой войны были найдены останки более 400 советских военнопленных.