В Москве благоустроили территории у 23 поликлиник
- © М. Мишина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Важно, чтобы горожане не только обращались к врачу за лечением, но и приходили в поликлинику для регулярных профилактических осмотров. Поэтому мы уделяем большое внимание как внешнему виду самих зданий и их внутреннему оснащению, так и благоустройству территорий», — заявил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Алексей Сапсай.
Внедрение нового московского стандарта поликлиник нацелено на повышение комфорта пациентов и медиков, а также на увеличение доступности медпомощи.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.