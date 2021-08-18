В Москве благоустроили территории у 23 поликлиник

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В Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.
В Москве благоустроили территории у 23 поликлиник
  • © М. Мишина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Важно, чтобы горожане не только обращались к врачу за лечением, но и приходили в поликлинику для регулярных профилактических осмотров. Поэтому мы уделяем большое внимание как внешнему виду самих зданий и их внутреннему оснащению, так и благоустройству территорий», — заявил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

Внедрение нового московского стандарта поликлиник нацелено на повышение комфорта пациентов и медиков, а также на увеличение доступности медпомощи.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.

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