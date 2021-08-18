В OneTwoTrip назвали самые популярные российские города для поездок с детьми осенью

В сервисе OneTwoTrip назвали самые популярные российские города для поездок с детьми в начале осени. Ими оказались Сочи, Москва, Симферополь и Анапа.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«На самолёте большинство туристов с детьми планируют отправиться в сентябре в Сочи: доля бронирований составила 17%. Интересно, что спрос на авиабилеты на главный пляжный курорт страны оказался на 10% ниже, чем в 2020-м. В Москву полетят 13,8% клиентов, а в Симферополь — 13,6%», — уточнили в компании.

В список также попали Санкт-Петербург, Геленджик, Уфа, Калининград, Казань и Самара.

В рейтинг популярных направлений на железнодорожном транспорте вошли Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Анапа и Симферополь.

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