В OneTwoTrip назвали самые популярные российские города для поездок с детьми осенью
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«На самолёте большинство туристов с детьми планируют отправиться в сентябре в Сочи: доля бронирований составила 17%. Интересно, что спрос на авиабилеты на главный пляжный курорт страны оказался на 10% ниже, чем в 2020-м. В Москву полетят 13,8% клиентов, а в Симферополь — 13,6%», — уточнили в компании.
В список также попали Санкт-Петербург, Геленджик, Уфа, Калининград, Казань и Самара.
В рейтинг популярных направлений на железнодорожном транспорте вошли Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Анапа и Симферополь.
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