Аналитик рассказал о перспективах смартфонов

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о перспективах смартфонов.
Аналитик рассказал о перспективах смартфонов
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в ближайшие 10—15 лет такие гаджеты точно не исчезнут.

«Всё равно останется некое устройство связи, которое будет с человеком. Начнут ли его называть смартфоном или как-то по-другому, но в любом случае останется некая коробочка или браслет, с помощью которого люди продолжат общаться друг с другом. Отказа от смартфона не будет», — сказал эксперт.

По его словам, пользователи продолжат общаться с помощью голосовых звонков, а о коммуникации посредством голограмм или проекций говорить пока рано.

«Люди общаются так же, как и несколько лет назад, — голосом. Ничего не поменялось. Просто изменились мессенджеры и формы сообщений, не более того», — добавил Муртазин.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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