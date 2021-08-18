В Москве раскрыли совершённое в 2001 году убийство

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Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что следователи раскрыли убийство девушки, совершённое в 2001 году.
В Москве раскрыли совершённое в 2001 году убийство
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, четыре молодых человека, в том числе трое несовершеннолетних, обманом завели жертву на стройку на Ярцевской улице, где изнасиловали и жестоко избили её. От полученных травм девушка скончалась.

Уголовное дело возбуждено в отношении трёх мужчин в возрасте от 35 до 38 лет. На допросе они признали вину и дали показания. Допрошен ещё один фигурант, который на момент преступления не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2001 году.

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