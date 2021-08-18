В Петербурге планируют отремонтировать около 1,5 тысячи домов до конца года

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В Санкт-Петербурге планируют отремонтировать 1474 многоэтажных дома до конца года. Как уточняется, для этого специалисты проведут 2439 видов работ.
В Петербурге планируют отремонтировать около 1,5 тысячи домов до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Фонд капитального ремонта.

Также в краткосрочный план включено 316 объектов культурного наследия. 

Как уточняется, на соответствующие работы власти выделили более 16 млрд рублей.

«На 12 августа 2021 года выполнены работы в 362 многоквартирных домах по 633 видам работ (476 видов работ выполнено на 100%, 157 видов работ выполнено на 95%», — добавили в фонде.

В 2020 году в городе отремонтировали 1386 многоквартирных домов.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.

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