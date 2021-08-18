Истру посетили более 320 тысяч туристов с начала года

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Подмосковную Истру посетили более 320 тыс. туристов с начала 2021 года.
Истру посетили более 320 тысяч туристов с начала года
  • ©Министерство физической культуры и спорта Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на областной комитет по туризму.

Среди достопримечательностей города — Ново-Иерусалимский мужской монастырь, музей «Новый Иерусалим».

Отмечается, что Истра есть и в программе «Лето в Подмосковье».

Кроме того, уточняется, что в городе находятся более 160 памятников архитектуры, церквей и храмов, военных мемориалов, а также свыше 20 рекреационных зон.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал летний сезон 2021 года.

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