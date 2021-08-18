В Москве возбудили дело по факту приобретения поддельного сертификата о вакцинации

Против москвича, который купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Обладатель поддельного документа предоставил его работодателю, однако первая же проверка выявила, что сертификат фальшивый.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». В ближайшее время материалы с обвинительным заключением направят в мировой суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.