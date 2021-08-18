В Москве построят надземный переход через МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта

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В Москве планируют построить надземный переход черед МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта.
В Москве построят надземный переход через МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта
  • © mka.mos.ru

Об этом сообщает kp.ru.

«Строящийся Северный дублёр — бессветофорная магистраль, также увеличилась интенсивность движения железнодорожного транспорта с открытием МЦД-1», — заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, для возведения надземного пешеходного перехода начались торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика.

Переход разместят в районе Полоцкой и Гвардейской улиц. Длина пролётного строения составит 96 м, высота прохожей части — 2,4 м.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.

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