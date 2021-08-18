Специалист по недвижимости прокомментировала ситуацию с жильём в новостройках в России

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что в России не ожидается снижение цен на квартиры в новостройках, и объяснила, с чем это связано.

Всё дело в изменении закона о долевом строительстве и переходе к схеме проектного финансирования, сообщила она в беседе с URA.RU.

«Десять лет застройщики полностью зависели от дольщиков и снижали цены. Сейчас, после введения схемы проектного финансирования, когда банки поддерживают строительные компании, цены снижать нет никакого резона. У застройщика есть расписанный график платежей, и ему не важно, есть спрос на новостройки или нет, тем более что увеличилась стоимость материалов, поэтому они рисковать не будут», — объяснила Ирина Радченко.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.