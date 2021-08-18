Власти Петербурга рассказали о работе по благоустройству города

Заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова рассказала о работе по благоустройству города.

«В настоящий момент в городе применяются комплексные ландшафтно-градостроительные решения. Развитие происходит через экологическое переосмысление новых функций территорий. Речь о новых подходах к работе с зелёными насаждениями, а также с водным каркасом города», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, задача специалистов заключается в том, чтобы горожане могли с комфортом, сохраняя природу, взаимодействовать с зелёными пространствами города.

Как отметила Канунникова, формирование облика Петербурга определено историческим контекстом его территории и уникальными ландшафтно-градостроительными характеристиками.

«Петербург принимает участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на повышение качества городской среды. Город занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации по уровню качества городской среды, что подтверждается высоким индексом её качества», — добавила она.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в промзоне Руднёво в столичном районе Косино-Ухтомский планируют построить около 5,5 км дорог.